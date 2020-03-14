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Descontinuado
FC8067/01
Kit de substituição
2 filtros para troca
1 par de escovas
Substitua o filtro a cada 4 meses para prolongar a vida útil do seu aspirador robot.
Substitua as escovas uma vez por ano para uma recolha ideal de pó e partículas
1.0
de 5
1
Avaliaç.
mire25
14/03/2020
France
FC8067/01 Kit de remplacemen
Sensé remplacer le kit d'origine, il ne correspond pas du tout et il n'y a rien d'autre....
Esta avaliação foi feita para SmartPro Compact FC8067/01 Aspirateur-robot
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