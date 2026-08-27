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SmartPro Compact Aspirador robot
Descontinuado
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Kit de substituição compatível com aspiradores robot SmartPro Compact. O kit contém 2 filtros de exaustão e 1 par de escovas laterais que devem ser substituídos para prolongar a vida útil do seu aspirador robot.