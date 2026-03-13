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FC9202/01
User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner
Graças à nova tecnologia de filtro de ciclone da Philips, o Marathon sem saco oferece uma potência de sucção de longa duração. O design eficiente e o motor de 2000 W oferecem uma potência de sucção máxima muito elevada dentro da sua categoria e é o aspirador sem saco mais silencioso no mercado.