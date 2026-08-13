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FC9202/01
2000 W
HomeCare
O motor potente de 2000 W do Marathon gera a mais elevada potência de sucção máxima da sua categoria. O seu design eficiente também o torna extremamente silencioso.
Graças à tecnologia de filtro de ciclone, o Marathon mantém sempre um alto nível de potência de sucção ao longo do tempo, enquanto que os aspiradores comuns perdem rapidamente a potência de sucção à medida que o saco ou filtro do aspirador fica cheio.
Este filtro de saída especial captura 99,5% do pó antes de o ar ser novamente expelido para a divisão, garantindo um ambiente limpo e sem pó.
Críticas