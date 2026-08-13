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Descontinuado
FC9222/01
2000 W
Potência de sucção de 400 W
Filtro HEPA 12
AutoClean
Este aspirador tem um motor de 2000 Watts que gera uma potência de sucção máxima de 400 Watts para uma limpeza perfeita.
A escova TriActive limpa o seu chão de 3 formas numa só passagem: 1) Uma abertura maior na ponta da escova aspira facilmente as partículas de maior dimensão. 2) Esta apresenta uma eficiência máxima de limpeza graças ao fluxo de ar optimizado através da escova. 3) As duas escovas laterais limpam o pó e a sujidade junto à mobília e às paredes.
Após cada trabalho de limpeza, uma simples pressão de um botão activa um mecanismo que agita e elimina profundamente o pó das pregas do filtro para o recipiente do pó. Agora o fluxo de ar já não está bloqueado pelo pó no filtro e a potência de sucção está praticamente como nova.
Críticas