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Descontinuado

PowerPro CompactAspirador sem saco

FC9324/09

3.9

| (15) Críticas | 87% recomendam este produto

1 prémio

Desempenho máximo

O novo Philips PowerPro Compact apresenta um desempenho de limpeza profunda graças à tecnologia PowerCyclone 4 e à escova TriActive, concebida para uma eliminação do pó de alta eficácia. O recipiente do pó é fácil de esvaziar, sem nuvens de poeira.

Ver todos os benefícios

Menor consumo de energia

Desempenho máximo

  • Tecnologia PowerCyclone 4

  • Escova TriActive

  • Acessório de longo alcance

Desempenho de classe A em pavimentos

Desempenho de classe A em pavimentos

Este produto atinge a melhor classe de desempenho de limpeza em pavimentos. É recolhido 100% do pó!

Tecnologia PowerCyclone 4 separa pó e ar numa passagem

Tecnologia PowerCyclone 4 separa pó e ar numa passagem

A tecnologia PowerCyclone 4 maximiza o fluxo de ar e o desempenho separando o pó do ar numa só passagem. Esta proporciona resultados de limpeza notáveis através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.

Acessório de longo alcance para áreas de difícil acesso

Acessório de longo alcance para áreas de difícil acesso

O acessório de longo alcance é uma ferramenta inteligente que o ajuda a limpar áreas difíceis como a parte superior da mobília ou prateleiras altas. O ângulo da escova é ajustável, para que possa ter o instrumento perfeito para as suas necessidades.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

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Críticas

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3.9

de 5

15

Críticas

87%

recomendam este produto

2

30/08/2018

Nederland

Nederland

Dit product doet wat hij moet doen

Het had wel een langer snoer mogen hebben... Is echt aan de korte kant. Verder goede zuigkracht en alle onderdelen makkelijk schoon te maken.

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Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak

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27/11/2015

Nederland

Nederland

Fantastische stofzuiger zonder stofzak

Deze nieuwe stofzuiger aangeschaft ter vervanging van de FC9011 waar we ook jarenlang plezier van hebben gehad. De techniek is weer subliem verbetert: minder gewicht, energiezuinig, wendbaar, niet luidruchtig en met een handige oplossing zonder stofzak. Om kort te zijn: een top product. Waar voor je geld.

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02/07/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Goede stofzuiger

Mooie kleine stofzuiger, maakt minder geluid dan verwacht. goede stofzuigermond en simpel verstelbare stang. zeer tevreden.

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