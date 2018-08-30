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Descontinuado
Desempenho máximo
O novo Philips PowerPro Compact apresenta um desempenho de limpeza profunda graças à tecnologia PowerCyclone 4 e à escova TriActive, concebida para uma eliminação do pó de alta eficácia. O recipiente do pó é fácil de esvaziar, sem nuvens de poeira.
Tecnologia PowerCyclone 4
Escova TriActive
Acessório de longo alcance
Este produto atinge a melhor classe de desempenho de limpeza em pavimentos. É recolhido 100% do pó!
A tecnologia PowerCyclone 4 maximiza o fluxo de ar e o desempenho separando o pó do ar numa só passagem. Esta proporciona resultados de limpeza notáveis através de operações extremamente eficientes: 1) O ar entra rapidamente no PowerCyclone graças à abertura recta e à superfície macia da entrada de ar. 2) A passagem de ar curvada acelera rapidamente o movimento ascendente do ar na câmara ciclónica para separar o pó do ar.
O acessório de longo alcance é uma ferramenta inteligente que o ajuda a limpar áreas difíceis como a parte superior da mobília ou prateleiras altas. O ângulo da escova é ajustável, para que possa ter o instrumento perfeito para as suas necessidades.
Prémios
3.9
de 5
15
Críticas
87%
recomendam este produto
Ina63
30/08/2018
Nederland
Dit product doet wat hij moet doen
Het had wel een langer snoer mogen hebben... Is echt aan de korte kant. Verder goede zuigkracht en alle onderdelen makkelijk schoon te maken.
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Esta avaliação foi feita para PowerPro Compact FC9324/09 Stofzuiger zonder stofzak
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Hoefje49
27/11/2015
Nederland
Fantastische stofzuiger zonder stofzak
Deze nieuwe stofzuiger aangeschaft ter vervanging van de FC9011 waar we ook jarenlang plezier van hebben gehad. De techniek is weer subliem verbetert: minder gewicht, energiezuinig, wendbaar, niet luidruchtig en met een handige oplossing zonder stofzak. Om kort te zijn: een top product. Waar voor je geld.
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JolJol
02/07/2015
Nederland
Comprador verificado
Goede stofzuiger
Mooie kleine stofzuiger, maakt minder geluid dan verwacht. goede stofzuigermond en simpel verstelbare stang. zeer tevreden.
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