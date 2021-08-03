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  • Mais 50% de potência de sucção
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Descontinuado

Série 5000Aspirador sem saco

FC9552/09

5
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

2 Prémios

Mais 50% de potência de sucção
O aspirador sem saco Philips da série 5000 proporciona os melhores resultados de limpeza profunda com o mínimo de esforço graças à tecnologia PowerCyclone 7 e à escova TriActive+ com 3 ações de limpeza otimizada numa só passagem.
Ver todos os benefícios

Retém >99,9% do pó fino*

Mais 50% de potência de sucção

  • 900 W

  • PowerCyclone 7

  • Filtro Allergy H13

  • Escova TriActive+

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

Motor de 900 W para uma potência de sucção elevada

O motor de 900 W de alta eficiência com mais de 50 000 rpm gera uma elevada potência de sucção para uma limpeza profunda em todas as utilizações. Registe-se em Philips.com no prazo de 3 meses após a compra para obter uma garantia gratuita de 5 anos para o motor.

99,9% de recolha de pó** para garantir um alto desempenho de limpeza

99,9% de recolha de pó** para garantir um alto desempenho de limpeza

A escova TriActive+ e a forte potência de sucção garantem uma recolha de 99,9% do pó fino**.

O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

O PowerCyclone 7 mantém uma elevada potência de sucção durante mais tempo

A tecnologia PowerCyclone 7 apresenta um design aerodinâmico para minimizar a resistência do ar e garantir uma forte potência de sucção sustentada. O fluxo de ar extremamente acelerado na câmara cilíndrica e as lamelas de saída únicas removem eficazmente o pó do ar.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Críticas

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5.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

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3
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1

03/08/2021

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Um aspirador muito bom.

Aspirador muito bom, com vários peças para diferentes locais a aspirar, e uma forte sucção.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 5000 FC9552/09 Aspirador sem saco

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 5000 FC9552/09 Aspirador sem saco

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Avisos legais

  1. Potência de sucção comparada com o PowerPro Active vendido em 2019 e testada conforme a norma IEC 60312. Desempenho de filtragem testado conforme a norma DIN EN 60312/11/2008.

  2. Recolhe 99,9% do pó em pavimentos com fendas (IEC62885-2).

  3. Os níveis de filtragem são testados de acordo com a norma EN60312-1-2017 e são equivalentes ao HEPA 13.