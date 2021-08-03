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Descontinuado
900 W
PowerCyclone 7
Filtro Allergy H13
Escova TriActive+
O motor de 900 W de alta eficiência com mais de 50 000 rpm gera uma elevada potência de sucção para uma limpeza profunda em todas as utilizações. Registe-se em Philips.com no prazo de 3 meses após a compra para obter uma garantia gratuita de 5 anos para o motor.
A escova TriActive+ e a forte potência de sucção garantem uma recolha de 99,9% do pó fino**.
A tecnologia PowerCyclone 7 apresenta um design aerodinâmico para minimizar a resistência do ar e garantir uma forte potência de sucção sustentada. O fluxo de ar extremamente acelerado na câmara cilíndrica e as lamelas de saída únicas removem eficazmente o pó do ar.
Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Mau37
03/08/2021
Portugal
Comprador verificado
Um aspirador muito bom.
Aspirador muito bom, com vários peças para diferentes locais a aspirar, e uma forte sucção.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 FC9552/09 Aspirador sem saco
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 5000 FC9552/09 Aspirador sem saco
Potência de sucção comparada com o PowerPro Active vendido em 2019 e testada conforme a norma IEC 60312. Desempenho de filtragem testado conforme a norma DIN EN 60312/11/2008.
Recolhe 99,9% do pó em pavimentos com fendas (IEC62885-2).
Os níveis de filtragem são testados de acordo com a norma EN60312-1-2017 e são equivalentes ao HEPA 13.