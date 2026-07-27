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Descontinuado
FC9747/09
900 W
PowerCyclone 8
O motor de 900 W de elevada eficiência com mais de 50 000 RPM, gera uma elevada potência de sucção para uma limpeza superior em todas as utilizações.
A tecnologia PowerCyclone 8 dispõe de uma ação potente e rotativa para maximizar o fluxo de ar e permitir uma potência de sucção mais elevada. O fluxo de ar extremamente acelerado na câmara cilíndrica separa de forma eficaz o pó do ar a >185 km/h, garantindo uma potência de sucção mais elevada durante mais tempo, para resultados de limpeza imaculados.
O sistema Allergy Lock utiliza um sensor para garantir que o recipiente do pó está totalmente vedado antes do funcionamento, retendo o pó e os alergénios no interior para um ambiente limpo e extremamente higiénico.
Críticas
potência de sucção vs. 10 aspiradores sem saco topo de gama mais vendidos (> 150 €) na Alemanha no primeiro semestre de 2019
O desempenho de filtragem é testado de acordo com a norma DIN EN 60312/11/2008.
Os níveis de filtragem são testados de acordo com a norma EN60312-1-2017 e são equivalentes ao HEPA 13.
99,9% de recolha de pó em pavimentos com fendas (IEC62885-2).