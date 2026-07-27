O PowerCyclone 8 proporciona uma potência de sucção mais elevada durante mais tempo

A tecnologia PowerCyclone 8 dispõe de uma ação potente e rotativa para maximizar o fluxo de ar e permitir uma potência de sucção mais elevada. O fluxo de ar extremamente acelerado na câmara cilíndrica separa de forma eficaz o pó do ar a >185 km/h, garantindo uma potência de sucção mais elevada durante mais tempo, para resultados de limpeza imaculados.