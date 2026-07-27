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Todas as séries

  • Filtro original para purificador de ar da série 3000i
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Descontinuado

Purificador de ar série 3000iFiltro HEPA NanoProtect e carvão ativo

FY3430/30

Filtro original para purificador de ar da série 3000i
Filtro de substituição original para o seu purificador de ar: HEPA NanoProtect 3 em 1, carbono ativo e pré-filtro para proteção contra a poluição, pólen, pó, alergénios de animais e partículas de vírus.
Ver todos os benefícios

Capta eficazmente 99,97% das nanopartículas (1)

Filtro original para purificador de ar da série 3000i

  • Compatível com a série 3000i

  • Na caixa: 1 filtro

  • Vida útil de 3 anos

  • Filtro original da Philips

Compatível com a série 3000i Philips

Compatível com a série 3000i Philips

Filtros de substituição para purificadores de ar Philips da série 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Pode encontrar o modelo do seu purificador de ar na parte inferior do dispositivo.

Filtros de vida útil longa até 3 anos

Filtros de vida útil longa até 3 anos

Os filtros proporcionam um desempenho ideal do filtro durante até 3 anos (2), reduzindo o incómodo e os custos. Substitua o pré-filtro regularmente para um desempenho ideal do filtro.

Filtro Philips original para o melhor desempenho

Filtro Philips original para o melhor desempenho

O filtro original Philips foi concebido para se adaptar perfeitamente ao seu aparelho. Utilize sempre o filtro Philips para um desempenho ideal.

Especificações técnicas

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Avisos legais

  1. (1) Do ar que passa através do filtro, de acordo com a norma DIN71460 com o aerossol NaCl 0,003 um e 0,3 um, instituto IUTA

  2. (2) Média calculada. A vida útil do filtro depende da qualidade do ar e da utilização.