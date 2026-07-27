Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
FY3430/30
Compatível com a série 3000i
Na caixa: 1 filtro
Vida útil de 3 anos
Filtro original da Philips
Filtros de substituição para purificadores de ar Philips da série 3000i: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Pode encontrar o modelo do seu purificador de ar na parte inferior do dispositivo.
Os filtros proporcionam um desempenho ideal do filtro durante até 3 anos (2), reduzindo o incómodo e os custos. Substitua o pré-filtro regularmente para um desempenho ideal do filtro.
O filtro original Philips foi concebido para se adaptar perfeitamente ao seu aparelho. Utilize sempre o filtro Philips para um desempenho ideal.
Críticas
(1) Do ar que passa através do filtro, de acordo com a norma DIN71460 com o aerossol NaCl 0,003 um e 0,3 um, instituto IUTA
(2) Média calculada. A vida útil do filtro depende da qualidade do ar e da utilização.