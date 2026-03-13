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Purificador de ar série 3000i Filtro HEPA NanoProtect e carvão ativo

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Manuais e documentação

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF ficheiro, 274.4 kB
  • 13 March 2026

Filtro de substituição original para o seu purificador de ar: HEPA NanoProtect 3 em 1, carbono ativo e pré-filtro para proteção contra a poluição, pólen, pó, alergénios de animais e partículas de vírus.

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  • 26 July 2026

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