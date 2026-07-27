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  • Proteção robusta para melhor desempenho
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Descontinuado

Purificador de Aire Serie 3000Filtro de carvão ativado

FY3432/10

Proteção robusta para melhor desempenho
O filtro de carvão ativado da Philips capta eficazmente odores e gases perigosos inaláveis (tais como COV, ozono e formaldeído) do ar de sua casa, para a manter limpa e segura.
Ver todos os benefícios

Filtro genuíno da Philips que se adapta na perfeição

Proteção robusta para melhor desempenho

  • Até 12 meses de vida útil

  • Filtra gases e odores

Ajuste perfeito para um desempenho consistentemente elevado

Ajuste perfeito para um desempenho consistentemente elevado

O filtro genuíno da Philips foi concebido em conjunto com o próprio dispositivo para garantir um ajuste perfeito que assegura um funcionamento contínuo e sem problemas do dispositivo.

O filtro de carvão ativado da Philips remove gases e odores

O filtro de carvão ativado da Philips remove gases e odores

O filtro de carvão ativado com uma estrutura tipo favo de mel foi concebido para remover eficazmente gases perigosos, incluindo ozono e COV (compostos orgânicos voláteis) nocivos, presentes no ar. Algumas atividades, tais como fazer remodelações em casa e cozinhar, entre outras, libertam estes gases prejudiciais que o carvão ativado absorve eficazmente para que possa respirar um ar limpo e saudável.

Os filtros da Philips garantem que o seu dispositivo funciona eficazmente

Os filtros da Philips garantem que o seu dispositivo funciona eficazmente

Os filtros de ar da Philips passam por um conjunto de testes de inspeção obrigatórios e rigorosos antes de saírem da fábrica. São submetidos a testes rigorosos de vida útil e durabilidade, para um funcionamento contínuo durante 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os nossos filtros foram concebidos para proporcionar o melhor desempenho ao seu purificador da Philips até ao último dia de vida útil dos mesmos.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. (1) A vida útil recomendada é calculada com base no tempo médio de utilização dos utilizadores da Philips e nos dados da OMS relativos ao nível de poluição urbana no exterior. A vida útil real é afetada pelos ambientes e pelas frequências de utilização.

  2. (2) Aplicável apenas aos modelos selecionados com conetividade

  3. (3) Aplicável apenas aos países com lojas Philips disponíveis

  4. (4) O material do filtro NanoProtect HEPA proporciona uma menor resistência ao fluxo de ar do que o material de um filtro HEPA H13, o que permite que um purificador de ar da Philips com NanoProtect forneça uma taxa de purificação do ar (CADR) superior à de um filtro HEPA H13 certificado com uma dimensão equivalente

  5. (5) A partir do ar que passa através do filtro, testado com o aerossol NaCI pela iUTA de acordo com a norma DIN71460-1.

  6. (6) Contingente no filtro utilizado com o purificador AC1711 ou 1715 da Philips

  7. (7) O teste da taxa de redução microbiana foi realizado pela Airmid Healthgroup Ltd. numa câmara de testes de 28,5 m³ contaminada com Influenza A (H1N1) em suspensão.

  8. (8) Teste de taxa de redução microbiana em laboratório externo, numa câmara de teste contaminada com aerossóis de coronavírus aviário (IBV), com filtro HEPA NanoProtect da Philips.