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Purificador de Aire Serie 3000 Filtro de carvão ativado

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O filtro de carvão ativado da Philips capta eficazmente odores e gases perigosos inaláveis (tais como COV, ozono e formaldeído) do ar de sua casa, para a manter limpa e segura.

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  • 26 July 2026

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