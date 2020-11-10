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Descontinuado

PerfectCare PureRecarga anticalcário

GC002/00

2.7
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1 prémio

Recarga anticalcário Pure Steam*
A recarga anticalcário PureSteam é apropriada para os geradores de vapor PerfectCare Pure equipados com a tecnologia PureSteam. Esta eliminará 99% do calcário e aumentará em 5 vezes a vida útil do ferro de engomar.
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  • Adequado para PerfectCare Pure

3 meses de engomar

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A vida útil da sua recarga depende da dureza da água na área onde vive e o número de horas que passa a engomar por semana; em média, 1 recarga proporciona 3 meses de tempo de engomar.

Garantia de 5 anos contra o calcário

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A recarga anticalcário PureSteam protegerá eficazmente o seu PerfectCare Pure contra quaisquer danos devido ao calcário. O seu aparelho tem uma garantia de 5 anos contra o calcário.

99% sem calcário com a recarga anticalcário PureSteam

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A recarga anticalcário PureSteam filtra 99% do calcário da água canalizada, assegurando um fluxo contínuo de vapor e evitando resíduos de calcário nas roupas.

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Prémios

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Críticas

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2.7

de 5

18

Críticas

3
2

10/11/2020

España

España

Comprador verificado

Todo perfecto

Recomendable 100%. Envío rápido. Buen embalaje. Todo perfecto

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Esta avaliação foi feita para Cartucho antical PerfectCare Pure GC002/00

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14/01/2024

France

France

Cartouches anti calcaire

J ai une centrale vapeur qui fonctionne toujours très bien mais il faut y mettre des cartouches anti calcaire et, Philips arrête ce produit, alors comment fait on pour utiliser la centrale vapeur, on rachète une autre centrale alors qu à ce jour on parle dl’écologie et de recyclage

Esta avaliação foi feita para Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00

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27/07/2021

Nederland

Nederland

Comprador verificado

heel blij

we zijn heel blij dat we deze cartridges nog hebben kunnen krijgen, en ons strijkijzer nog kunnen gebruiken en geen nieuwe hoeven te kopen, het zijn de originele dus goed gebruik en ze gaan ook langer mee

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Esta avaliação foi feita para PerfectCare Pure GC002/00 Antikalkcartridge

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  1. É possível que o produto tenha um aspecto mais escuro e mais molhado do que na imagem da embalagem, visto que foi pré-tratado com água desmineralizada para assegurar o melhor desempenho.