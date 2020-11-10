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Descontinuado
GC002/00
Elimina 99% do calcário
Adequado para PerfectCare Pure
A vida útil da sua recarga depende da dureza da água na área onde vive e o número de horas que passa a engomar por semana; em média, 1 recarga proporciona 3 meses de tempo de engomar.
A recarga anticalcário PureSteam protegerá eficazmente o seu PerfectCare Pure contra quaisquer danos devido ao calcário. O seu aparelho tem uma garantia de 5 anos contra o calcário.
A recarga anticalcário PureSteam filtra 99% do calcário da água canalizada, assegurando um fluxo contínuo de vapor e evitando resíduos de calcário nas roupas.
Prémios
2.7
de 5
18
Críticas
Azahara80
10/11/2020
España
Comprador verificado
Todo perfecto
Recomendable 100%. Envío rápido. Buen embalaje. Todo perfecto
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Cartucho antical PerfectCare Pure GC002/00
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Mamiejojo
14/01/2024
France
Cartouches anti calcaire
J ai une centrale vapeur qui fonctionne toujours très bien mais il faut y mettre des cartouches anti calcaire et, Philips arrête ce produit, alors comment fait on pour utiliser la centrale vapeur, on rachète une autre centrale alors qu à ce jour on parle dl’écologie et de recyclage
Esta avaliação foi feita para Cartouche anticalcaire PerfectCare Pure GC002/00
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Louisiana74
27/07/2021
Nederland
Comprador verificado
heel blij
we zijn heel blij dat we deze cartridges nog hebben kunnen krijgen, en ons strijkijzer nog kunnen gebruiken en geen nieuwe hoeven te kopen, het zijn de originele dus goed gebruik en ze gaan ook langer mee
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Pure GC002/00 Antikalkcartridge
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É possível que o produto tenha um aspecto mais escuro e mais molhado do que na imagem da embalagem, visto que foi pré-tratado com água desmineralizada para assegurar o melhor desempenho.