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Descontinuado
Assistência
GC002/00
Descontinuado
User Manual Philips PerfectCare Pure Anti-scale cartridge
A recarga anticalcário PureSteam é apropriada para os geradores de vapor PerfectCare Pure equipados com a tecnologia PureSteam. Esta eliminará 99% do calcário e aumentará em 5 vezes a vida útil do ferro de engomar.