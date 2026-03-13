ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

PerfectCare Pure Recarga anticalcário

Descontinuado

Assistência

PerfectCare PureRecarga anticalcário

GC002/00

PerfectCare Pure Recarga anticalcário

Descontinuado

Ir para loja

Iniciar sessão ou criar uma conta

Registe o seu produto

Tem acesso imediato a manuais, apoio personalizado e muito mais. Além disso, é rápido e simples.

Registar agora

Manuais e documentação

User Manual Philips PerfectCare Pure Anti-scale cartridge

  • PDF ficheiro, 3.1 MB
  • 13 March 2026

A recarga anticalcário PureSteam é apropriada para os geradores de vapor PerfectCare Pure equipados com a tecnologia PureSteam. Esta eliminará 99% do calcário e aumentará em 5 vezes a vida útil do ferro de engomar.

  • PDF ficheiro
  • 8 April 2026

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).