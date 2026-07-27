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Descontinuado
GC024/10
Evita a acumulação de calcário
Adequado a todos os ferros
1 recarga incluída
Depósitos de cálcio poderão obstruir o seu ferro e acumular ferrugem, provocando danos no aparelho. A resina de permuta iónica especial no interior do filtro remove 99% do calcário da água canalizada, aumentando a vida útil do seu ferro em até 4 vezes*.
A água desmineralizada do IronCare evita a acumulação de calcário no interior do ferro. As partículas de calcário não irão bloquear os orifícios de saída do vapor, ajudando o seu ferro a fornecer vapor com uma qualidade consistente.
Com o filtro IronCare poderá encher sempre facilmente o depósito de água do seu aparelho de engomar. A pega antideslizante permite-lhe manuseá-lo de forma mais confortável.
Prémios
Críticas
Testado na série GC5000 da Philips em água com 16,8 °dH, apenas em relação ao efeito do calcário.