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  • Evita danos por corrosão e calcário
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Descontinuado

IronCareFiltro de água para ferros

GC024/10

1 prémio

Evita danos por corrosão e calcário
O IronCare remove o calcário da água canalizada para manter o melhor desempenho do seu ferro, aumentando a vida útil deste em até 4X*. Manter o seu ferro sem calcário nunca foi tão simples como com este filtro inovador, concebido para todos os aparelhos de engomar.
Ver todos os benefícios

Aumenta a vida útil do ferro até 4x*

Evita danos por corrosão e calcário

  • Evita a acumulação de calcário

  • Adequado a todos os ferros

  • 1 recarga incluída

Água 99% sem calcário para prolongar a vida útil do seu ferro

Água 99% sem calcário para prolongar a vida útil do seu ferro

Depósitos de cálcio poderão obstruir o seu ferro e acumular ferrugem, provocando danos no aparelho. A resina de permuta iónica especial no interior do filtro remove 99% do calcário da água canalizada, aumentando a vida útil do seu ferro em até 4 vezes*.

Evita que os orifícios de vapor sejam obstruídos

Evita que os orifícios de vapor sejam obstruídos

A água desmineralizada do IronCare evita a acumulação de calcário no interior do ferro. As partículas de calcário não irão bloquear os orifícios de saída do vapor, ajudando o seu ferro a fornecer vapor com uma qualidade consistente.

Pega antideslizante para utilização confortável

Pega antideslizante para utilização confortável

Com o filtro IronCare poderá encher sempre facilmente o depósito de água do seu aparelho de engomar. A pega antideslizante permite-lhe manuseá-lo de forma mais confortável.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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Avisos legais

  1. Testado na série GC5000 da Philips em água com 16,8 °dH, apenas em relação ao efeito do calcário.