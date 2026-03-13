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IronCare Filtro de água para ferros

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Manuais e documentação

User Manual Philips IronCare Water filter for irons

  • PDF ficheiro, 4.4 MB
  • 13 March 2026

O IronCare remove o calcário da água canalizada para manter o melhor desempenho do seu ferro, aumentando a vida útil deste em até 4X*. Manter o seu ferro sem calcário nunca foi tão simples como com este filtro inovador, concebido para todos os aparelhos de engomar.

  • PDF ficheiro
  • 26 July 2026

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