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Descontinuado

3300 seriesFerro a vapor

GC3340/02

1 prémio

Óptimos resultados, o mínimo de esforço
Este ferro a vapor da Philips proporciona não só comodidade extra devido à larga abertura para a entrada de água, ao fio extra-longo e ao indicador do nível de água, mas também a nova base SteamGlide torna o engomar mais fácil e suave!
Ver todos os benefícios

3 x mais fácil

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

  • Fio de 3 m

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos mantém as suas roupas sem manchas ao engomar

O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.

Pega suave para maior conforto enquanto passa a ferro

A pega macia deste ferro Philips permite um engomar confortável, mesmo durante sessões mais prolongadas.

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Especificações técnicas

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Prémios

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