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Descontinuado
GC3340/02
Fio de 3 m
O sistema anti-pingos do seu ferro a vapor Philips permite-lhe passar a ferro tecidos delicados a temperaturas baixas sem ter de se preocupar com manchas de gotas de água.
A pega macia deste ferro Philips permite um engomar confortável, mesmo durante sessões mais prolongadas.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
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Críticas