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Manuais e documentação

User Manual Philips 3300 series Steam iron

  • PDF ficheiro, 737.8 kB
  • 13 March 2026

Este ferro a vapor da Philips proporciona não só comodidade extra devido à larga abertura para a entrada de água, ao fio extra-longo e ao indicador do nível de água, mas também a nova base SteamGlide torna o engomar mais fácil e suave!

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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