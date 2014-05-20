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  • 2400 W de potência para um óptimo desempenho
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  • 2400 W de potência para um óptimo desempenho
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Descontinuado

EasyCareFerro a vapor

GC3593/02

4.2
| (6) Críticas | 100% recomendam este produto

1 prémio

2400 W de potência para um óptimo desempenho
Este ferro potente da Philips é fornecido com a base mais robusta de todos os ferros. Nada pode arranhar este ferro enquanto ele desliza suavemente sobre a sua roupa. O poderoso jacto de vapor aniquila todos os vincos.
Ver todos os benefícios

Com base de ferro Anodilium resistente a riscos

2400 W de potência para um óptimo desempenho

  • Desactivação automática de segurança

  • Base do ferro Anodilium

  • Ponta metálica

  • 2400 Watts

Base Anodilium resistente a riscos e altamente duradoura

Base Anodilium resistente a riscos e altamente duradoura

Excelente no deslize, na resistência a riscos, na limpeza e na durabilidade!

3 formas de desactivação automática

3 formas de desactivação automática

O ferro desliga-se automaticamente quando este se mantém imóvel sobre a base durante 30 seg., permanece pousado sobre um dos lados durante 30 seg. ou se mantém pousado no descanso durante 8 minutos.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

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Críticas

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As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

6

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

20/05/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great product

Bought one of these last year to replace a previous Philips Steam Iron. Then left it at our daughter's home far away in April 2014. Decided to buy another.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para EasyCare GC3593/02 Steam iron

Sim, recomendo este produto

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03/09/2013

United Kingdom

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Comprador verificado

This is a good product

The iron works well, is easy to use, and is good value.

Sim, recomendo este produto

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03/09/2013

United Kingdom

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