Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Desactivação automática de segurança
Base do ferro Anodilium
Ponta metálica
2400 Watts
Excelente no deslize, na resistência a riscos, na limpeza e na durabilidade!
O ferro desliga-se automaticamente quando este se mantém imóvel sobre a base durante 30 seg., permanece pousado sobre um dos lados durante 30 seg. ou se mantém pousado no descanso durante 8 minutos.
Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
4.2
de 5
6
Críticas
100%
recomendam este produto
EvDigs
20/05/2014
United Kingdom
Great product
Bought one of these last year to replace a previous Philips Steam Iron. Then left it at our daughter's home far away in April 2014. Decided to buy another.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyCare GC3593/02 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyCare GC3593/02 Steam iron
pjfb
03/09/2013
United Kingdom
Comprador verificado
This is a good product
The iron works well, is easy to use, and is good value.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyCare GC3593/02 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyCare GC3593/02 Steam iron
Penny
03/09/2013
United Kingdom
This is a good product
The iron works well, is easy to use, and is good value.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyCare GC3593/02 Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para EasyCare GC3593/02 Steam iron