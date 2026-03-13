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EasyCare Ferro a vapor

Descontinuado

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EasyCareFerro a vapor

GC3593/02

EasyCare Ferro a vapor

Descontinuado

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Manuais e documentação

EU Declaration of conformity Philips EasyCare Steam iron GC3593/02 - English (US)

  • PDF ficheiro, 22.3 kB
  • 13 March 2026

Este ferro potente da Philips é fornecido com a base mais robusta de todos os ferros. Nada pode arranhar este ferro enquanto ele desliza suavemente sobre a sua roupa. O poderoso jacto de vapor aniquila todos os vincos.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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