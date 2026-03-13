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Descontinuado
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GC3593/02
Descontinuado
EU Declaration of conformity Philips EasyCare Steam iron GC3593/02 - English (US)
Este ferro potente da Philips é fornecido com a base mais robusta de todos os ferros. Nada pode arranhar este ferro enquanto ele desliza suavemente sobre a sua roupa. O poderoso jacto de vapor aniquila todos os vincos.