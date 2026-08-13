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Descontinuado
GC4330/02
O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínuo de até 40 g/min fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
A exclusiva ponta de vapor combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais na ponta, para chegar às áreas mais pequenas e mais difíceis e conseguir os melhores resultados de engomar.
Prémios
Críticas