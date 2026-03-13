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Descontinuado
Assistência
GC4330/02
Descontinuado
User Manual Philips Steam iron
Ferro a vapor com bico de vapor especial para levar o vapor até ao mais pequeno detalhe. Elevada saída de vapor contínuo (40 g), jacto extra potente de vapor concentrado (100 g), saídas de vapor alongadas e funções de segurança especiais.