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Descontinuado
GC4411/02
Jacto de vapor de 150 g
2400 W
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
2400 W permitem uma saída de vapor elevada e constante.
O jato de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais persistentes.
Prémios
Críticas