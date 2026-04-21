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  • Potência e precisão
  • Potência e precisão

Descontinuado

AzurSteam Iron

GC4411/02

1 prémio

Potência e precisão
Para engomar de forma mais fácil e suave, precisa da melhor combinação de deslizamento e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide proporciona-lhe o melhor dos dois mundos!
Ver todos os benefícios

Ferro com supervapor e superdeslizamento

Potência e precisão

  • Jacto de vapor de 150 g

  • 2400 W

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

2400 W permitem uma saída de vapor elevada e constante

2400 W permitem uma saída de vapor elevada e constante

2400 W permitem uma saída de vapor elevada e constante.

Jato de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jato de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jato de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais persistentes.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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