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Azur Steam Iron

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AzurSteam Iron

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Manuais e documentação

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ficheiro, 8.1 MB
  • 13 March 2026

Para engomar de forma mais fácil e suave, precisa da melhor combinação de deslizamento e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide proporciona-lhe o melhor dos dois mundos!

  • PDF ficheiro
  • 7 July 2026

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