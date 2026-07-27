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  • Potência e precisão
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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4420/02

1 prémio

Potência e precisão
Para um engomar mais fácil e suave, procura a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide da Philips proporciona-lhe o melhor das duas funções!
Ver todos os benefícios

Ferro com vapor e deslizar perfeitos

Potência e precisão

  • Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 100 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Desactivação automática de segurança

  • 2400 Watts

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante

2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.

Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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