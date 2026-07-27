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Descontinuado
GC4420/02
Vapor 40 g/min.; jacto de vapor 100 g
Base SteamGlide Plus
Desactivação automática de segurança
2400 Watts
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.
Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.
Prémios
Críticas