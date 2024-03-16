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Manuais e documentação

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ficheiro, 1.5 MB
  • 16 March 2024

Para um engomar mais fácil e suave, procura a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide da Philips proporciona-lhe o melhor das duas funções!

  • PDF ficheiro
  • 31 March 2024

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