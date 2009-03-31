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Descontinuado
GC4422/02
Potência e precisão
Para um engomar mais fácil e suave, deseja a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide proporciona-lhe o melhor das duas funções!
Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.
Com o fio extralongo de 3 metros do seu ferro Philips, pode alcançar facilmente as extremidades da sua tábua de engomar e ainda mais além!
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
Prémios
Críticas