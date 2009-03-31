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  • Standard Product Photo Philips Azur Steam iron GC4422
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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4422/02

1 prémio

Potência e precisão

Para um engomar mais fácil e suave, deseja a melhor combinação de deslizar e vapor potente. Este ferro com base SteamGlide proporciona-lhe o melhor das duas funções!

Ver todos os benefícios

Vapor e deslizar perfeitos

Potência e precisão

Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 100 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor até 100 g para remoção rápida mesmo dos vincos mais difíceis.

Fio extralongo de 3 m para usufruir do maior alcance

Fio extralongo de 3 m para usufruir do maior alcance

Com o fio extralongo de 3 metros do seu ferro Philips, pode alcançar facilmente as extremidades da sua tábua de engomar e ainda mais além!

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

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