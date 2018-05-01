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  • Potência e precisão

Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4430/02

3

| (2) Críticas

1 prémio

Potência e precisão

Para proporcionar uma remoção fácil dos vincos mais persistentes, este potente ferro a vapor da Philips com Ionic DeepSteam é tudo o que precisa. Juntamente com a base SteamGlide, proporciona um deslizar perfeito com um vapor potente, penetrando em profundidade nos tecidos

Ver todos os benefícios

Engomar com remoção fácil de vincos com Ionic DeepSteam

Potência e precisão

  • Jacto de vapor de 100 g

  • 2400 W

As pequenas partículas de vapor penetram ainda mais nos vincos mais difíceis

As pequenas partículas de vapor penetram ainda mais nos vincos mais difíceis

O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.

Saída de vapor contínuo de até 40 g/min

Saída de vapor contínuo de até 40 g/min

O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínuo de até 40 g/min fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Função desligar automático quando o ferro não é utilizado

Função desligar automático quando o ferro não é utilizado

A função desligar automático desliga automaticamente o ferro quando não estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

01/05/2018

España

España

Estoy encantado

Llevo unos 10 años con esta plancha y nunca me ha dado ni el mas mínimo problema. Como pasa a menudo, no me leí las instrucciones hasta hace poco porque me salio una alarma y no sabia que era. Resulto ser la limpieza de cal ya que me acabo de mudar a una zona de agua dura, y leyendo las instrucciones me he dado cuenta de todo lo que tiene y no había utilizado. Lo siento por la otra opinión pero la mía no puede ser mejor.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4430/02 Plancha de vapor

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4430/02 Plancha de vapor

15/05/2012

España

España

Decepción

Tan solo diré que he tenido que comprarotra plancha para la ropa blanca porque la suela de esta mancha, no me había pasado nunca y da igual usar agua destilada y hacer las limpiezas de cal.. una completa decepción

Esta avaliação foi feita para Azur GC4430/02 Plancha de vapor

Esta avaliação foi feita para Azur GC4430/02 Plancha de vapor

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