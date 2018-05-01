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Descontinuado
GC4430/02
Potência e precisão
Para proporcionar uma remoção fácil dos vincos mais persistentes, este potente ferro a vapor da Philips com Ionic DeepSteam é tudo o que precisa. Juntamente com a base SteamGlide, proporciona um deslizar perfeito com um vapor potente, penetrando em profundidade nos tecidos
Jacto de vapor de 100 g
2400 W
O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.
O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínuo de até 40 g/min fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
A função desligar automático desliga automaticamente o ferro quando não estiver a ser utilizado, (na posição vertical ou horizontal).
Prémios
3.0
de 5
2
Críticas
Sacarinno
01/05/2018
España
Estoy encantado
Llevo unos 10 años con esta plancha y nunca me ha dado ni el mas mínimo problema. Como pasa a menudo, no me leí las instrucciones hasta hace poco porque me salio una alarma y no sabia que era. Resulto ser la limpieza de cal ya que me acabo de mudar a una zona de agua dura, y leyendo las instrucciones me he dado cuenta de todo lo que tiene y no había utilizado. Lo siento por la otra opinión pero la mía no puede ser mejor.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4430/02 Plancha de vapor
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4430/02 Plancha de vapor
Sofia
15/05/2012
España
Decepción
Tan solo diré que he tenido que comprarotra plancha para la ropa blanca porque la suela de esta mancha, no me había pasado nunca y da igual usar agua destilada y hacer las limpiezas de cal.. una completa decepción
Esta avaliação foi feita para Azur GC4430/02 Plancha de vapor
Esta avaliação foi feita para Azur GC4430/02 Plancha de vapor