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Azur Ferro a vapor

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Manuais e documentação

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ficheiro, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Para proporcionar uma remoção fácil dos vincos mais persistentes, este potente ferro a vapor da Philips com Ionic DeepSteam é tudo o que precisa. Juntamente com a base SteamGlide, proporciona um deslizar perfeito com um vapor potente, penetrando em profundidade nos tecidos

  • PDF ficheiro
  • 27 June 2026

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