Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
GC4430/02
Descontinuado
User Manual Philips Azur Steam iron
Para proporcionar uma remoção fácil dos vincos mais persistentes, este potente ferro a vapor da Philips com Ionic DeepSteam é tudo o que precisa. Juntamente com a base SteamGlide, proporciona um deslizar perfeito com um vapor potente, penetrando em profundidade nos tecidos