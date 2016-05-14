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  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Ionic Steam iron

Descontinuado

Azur IonicFerro a vapor

GC4630/02

3

| (3) Críticas

1 prémio

Remove facilmente os vincos de algodão e linho

Remova até os vincos mais difíceis com o Ionic DeepSteam. Este poderoso ferro a vapor cria 50% mais partículas de vapor, penetrando nos tecidos resistentes como algodão e linho para que obtenha os melhores resultados!

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Engomar potente com Ionic DeepSteam

Remove facilmente os vincos de algodão e linho

  • Ionic DeepSteam

Partículas de vapor 50% mais pequenas penetram em profundidade em vincos difíceis

Partículas de vapor 50% mais pequenas penetram em profundidade em vincos difíceis

O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Saída de vapor contínuo até 40 g/min.

Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

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3.0

de 5

3

Críticas

5
1

14/05/2016

Nederland

Nederland

Werkt goed

Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer

25/09/2009

United Kingdom

United Kingdom

Steam

50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....

Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Steam iron

Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Steam iron

28/06/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning

Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.

Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Steam iron

Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Steam iron

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