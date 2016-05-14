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Descontinuado
GC4630/02
Remove facilmente os vincos de algodão e linho
Remova até os vincos mais difíceis com o Ionic DeepSteam. Este poderoso ferro a vapor cria 50% mais partículas de vapor, penetrando nos tecidos resistentes como algodão e linho para que obtenha os melhores resultados!
Ionic DeepSteam
O processo de ionização cria pequenas partículas de vapor que penetram mais fundo no tecido. Isto significa que até os vincos mais difíceis desaparecem facilmente.
Ferro a vapor Philips com saída de vapor contínua de até 40 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma óptima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
Prémios
3.0
de 5
3
Críticas
Lyman
14/05/2016
Nederland
Werkt goed
Wij gebruiken de strijkijzer met plezier.......... .........
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Stoomstrijkijzer
Sim, recomendo este produto
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Wales2010
25/09/2009
United Kingdom
Steam
50% smaller steam!!! Wow!!! Explain to me how this works please, seeing as steam particles are individual H2O molecules.... Fission possibly?!?! Incredible....
Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Steam iron
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Spudsmum
28/06/2012
United Kingdom
Good features let down badly by a sole plate that sticks to many different fabrics despite regular cleaning
Good featuires on a well desgned comfortable to use iron. The performance is generally poor it drips water when hot and soleplate has a tendency to stck to many fabrics despite regular cleaning. I cannot reccommend this model to anyone, and I hiope some of the other models perform better! Disappointing from a major supplier of electrical goods.
Esta avaliação foi feita para Azur Ionic GC4630 Steam iron
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