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Manuais e documentação

User Manual Philips Azur Steam iron

  • PDF ficheiro, 1 MB
  • 13 March 2026

Remova até os vincos mais difíceis com o Ionic DeepSteam. Este poderoso ferro a vapor cria 50% mais partículas de vapor, penetrando nos tecidos resistentes como algodão e linho para que obtenha os melhores resultados!

  • PDF ficheiro
  • 27 June 2026

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