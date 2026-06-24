Como descalcifico o meu ferro a vapor da Philips

Ao longo do tempo, o seu aparelho pode acumular calcário. Quanto mais dura for a água na sua área, mais rapidamente as impurezas de calcário se desenvolvem e solidificam. A descalcificação do ferro a vapor da Philips a cada 1 ou 2 meses pode evitar manchas castanhas, água castanha e fugas. A limpeza regular mantém a saída do fluxo de vapor no seu máximo e prolonga a vida útil do aparelho.