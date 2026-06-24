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Assistência Philips

Como descalcifico o meu ferro a vapor da Philips

Para encontrar o modelo do seu ferro a vapor da Philips e seguir a rotina de descalcificação correta abaixo (não aplicável a geradores de vapor), pode consultar o seu manual do utilizador ou ver o número do modelo (por exemplo, DST8050/26, GC4909/60) abaixo da base, conforme apresentado na imagem seguinte.

número do modelo

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: DST8020/20 , DST8030/70 , DST8050/20 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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