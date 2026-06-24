Como descalcifico o meu ferro a vapor da Philips

Para encontrar o modelo do seu ferro a vapor da Philips e seguir a rotina de descalcificação correta abaixo (não aplicável a geradores de vapor), pode consultar o seu manual do utilizador ou ver o número do modelo (por exemplo, DST8050/26, GC4909/60) abaixo da base, conforme apresentado na imagem seguinte.
Ao longo do tempo, o seu aparelho pode acumular calcário. Quanto mais dura for a água na sua área, mais rapidamente as impurezas de calcário se desenvolvem e solidificam. A descalcificação do ferro a vapor da Philips a cada 1 ou 2 meses pode evitar manchas castanhas, água castanha e fugas. A limpeza regular mantém a saída do fluxo de vapor no seu máximo e prolonga a vida útil do aparelho.
As informações abaixo aplicam-se a todos os ferros a vapor da Philips.
Encha o depósito de água e ligue o aparelho. (Se o ferro tiver definições ajustáveis, selecione MAX TEMP [temperatura máxima] e NO STEAM [sem vapor].)
Quando a luz apagar, desligue da tomada e segure o ferro sobre o lava-loiça para que a base fique na posição horizontal.
Ative a função CALC CLEAN (limpeza do calcário) utilizando o botão ou o seletor. (Varia consoante o modelo. Prima e mantenha premido, se necessário.)
Agite suavemente o ferro de um lado para o outro até esvaziar. Sairá água, vapor e calcário das saídas de vapor.
Aqueça o ferro e deslize sobre um pano para limpar a base. Repita o procedimento, se necessário.
Repita todo este processo uma ou mais vezes por mês, se necessário.
As informações abaixo aplicam-se apenas a: Azur Performer Plus (GC4501, GC4510, GC4511, GC4512, GC4513, GC4514, GC4520, GC4521, GC4522, GC4523) | Azur Pro (GC4880, GC4884, GC4885).
Desligue o ferro da tomada e certifique-se de que está frio
Pouse o ferro horizontalmente e desloque o bloqueio do Quick Calc Release para cima, na parte posterior do ferro.
Retire o recipiente de calcário. Esvazie, enxague e seque o recipiente.
Limpe quaisquer partículas de calcário ou resíduos à volta da abertura do ferro. Volte a inserir o recipiente e fixe-o no devido lugar.
Repita todo este processo uma vez por mês, ou conforme necessário.
As informações abaixo aplicam-se apenas a: Azur Elite (GC503X) | Azur Elite Advanced (GC493X) | Azur (GC490X, GC45XX) | série 8000 (DST80xx) | série 7500 (DST75xx) | série 7000 (DST70xx).
Desligue o ferro da tomada e certifique-se de que está frio
Segure o aparelho na posição vertical sobre o lava-loiça. Rode o manípulo do coletor do Quick Calc Release para cima e puxe-o para fora
Limpe o coletor do Quick Calc Release com água
Agite suavemente o aparelho para permitir que as partículas de calcário caiam
Volte a introduzir o coletor do Quick Calc Release no aparelho e pressione o manípulo ("clique") para bloquear o coletor.
Repita todo este processo uma vez por mês, ou conforme necessário.
As informações abaixo aplicam-se apenas a: Azur Performer Plus (GC4506, GC4515, GC4516, GC4517, GC4518, GC4519, GC4525, GC4526, GC4527, GC4528) | Azur Pro (GC4881, GC4882, GC4886, GC4887, GC4889).
Encha o depósito de água e ligue o aparelho. (Se o ferro tiver definições ajustáveis, selecione MAX TEMP [temperatura máxima] e NO STEAM [sem vapor].)
Quando a luz apagar, desligue da tomada e segure o ferro sobre o lava-loiça para que a base fique na posição horizontal.
Ative a função CALC CLEAN (limpeza do calcário) utilizando o botão ou o seletor. (Varia consoante o modelo. Prima e mantenha premido, se necessário.)
Agite suavemente o ferro de um lado para o outro até esvaziar. Sairá água, vapor e calcário das saídas de vapor.
Aqueça o ferro e deslize sobre um pano para limpar a base. Repita o procedimento, se necessário.
Repita todo este processo uma vez por mês, ou conforme necessário.
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As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:DST8020/20 , DST8030/70 , DST8050/20 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›