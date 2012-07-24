Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Desactivação automática
Para obter os melhores resultados, precisa de uma base que proporcione o equilíbrio perfeito entre deslizar e alisar. Isto é proporcionado pela SteamGlide PLUS com a sua zona para deslizar facilmente e a sua zona para alisar com perfeição.
2400 W para uma saída de vapor elevada e constante.
O ferro a vapor Philips com saída de vapor contínuo de até 40 g/min fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Prémios
4.2
de 5
13
Críticas
85%
recomendam este produto
PennyJK
24/07/2012
United Kingdom
Great iron
Light and easy to use. Love the automatic shut off as well.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Nicki61
15/11/2011
United Kingdom
Really effective steam ironing
I bought this iron because I had read good reviews, and I wasn't disappointed. It's a great iron, sturdy but not too heavy. Glides with ease, a nice design with sleek lines and comfy handle. Plenty of steam, but it doesn't run out of water too quickly. My husband and I fight over who gets to do the ironing these days.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Mambers
15/11/2011
United Kingdom
Really effective steam ironing
I bought this iron because I had read good reviews, and I wasn't disappointed. It's a great iron, sturdy but not too heavy. Glides with ease, a nice design with sleek lines and comfy handle. Plenty of steam, but it doesn't run out of water too quickly. My husband and I fight over who gets to do the ironing these days.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur Steam iron