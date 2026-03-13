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Engomar
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Azur Ferro a vapor
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GC4720/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Engomar nunca foi tão fácil com a base SteamGlide. O seu jacto de vapor desliza facilmente e torna-o no ferro ideal para remover vincos e obter os melhores resultados!
Todas (2)
Que água posso usar no ferro a vapor ou vaporizador?
Como limpar a base do ferro a vapor/a seco Philips
O ferro com gerador de vapor liberta água pela base
O ferro a vapor da Philips já não aquece
O ferro com gerador de vapor Philips não elimina os vincos
Por vezes ouço um som tipo silvo quando coloco o ferro no suporte. É uma situação normal?
A luz Calc-Clean no ferro com gerador de vapor Philips pisca
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