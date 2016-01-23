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  • Concebido para a perfeição
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Concebido para a perfeição
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Descontinuado

AzurFerro a vapor

GC4850/02

4.4
| (41) Críticas | 85% recomendam este produto

1 prémio

Concebido para a perfeição
Este novo ferro Azur GC4850/02 da Philips é fornecido com design e peso optimizados para manusear facilmente o ferro sobre a roupa, mesmo nas áreas difíceis de alcançar. Com o desempenho de vapor potente, este proporciona-lhe tudo o que necessita para resultados perfeitos.
Ver todos os benefícios

Engomar com um desempenho de vapor potente

Concebido para a perfeição

  • Vapor de 50 g/min.; jato de vapor de 180 g

  • Base SteamGlide Plus

  • Desactivação automática de segurança

  • 2600 Watts

Desliga automaticamente para segurança e poupança de energia

Desliga automaticamente para segurança e poupança de energia

A função de desactivação automática de segurança desliga automaticamente o aparelho se este não for utilizado durante uns minutos, o que também poupa energia.

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O Sistema Double Active Calc evita a acumulação de calcário

O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A ponta de vapor permite que o vapor chegue às áreas de difícil acesso

A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.4

de 5

41

Críticas

85%

recomendam este produto

1

23/01/2016

España

España

Comprador verificado

es excelente la calidad precio

su eficiencia es extraordinaria en todos sus usos, el golpe de calor es efectivo, suavidad al deslizarse, muy manejable,

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Azur GC4850/22 Plancha de vapor

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21/12/2013

España

España

Buena calidad precio

La compre porque la anterior se me estropeo y me recomendaron la marca. De momento he obtenido buenos resultados, fácil planchado, no pesa mucho. Tiene muchas funcionalidades para cada tipo de ropa.

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11/12/2013

España

España

Muy buen producto

La verdad que me hablaron bien de ella y es perfecta muy buen producto. Bastante manejable y buen resultado

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