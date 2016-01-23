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Descontinuado
Vapor de 50 g/min.; jato de vapor de 180 g
Base SteamGlide Plus
Desactivação automática de segurança
2600 Watts
A função de desactivação automática de segurança desliga automaticamente o aparelho se este não for utilizado durante uns minutos, o que também poupa energia.
O sistema Double Active Calc do seu ferro a vapor Philips evita a acumulação do calcário através de pastilhas anticalcário e de uma função de limpeza de calcário fácil de utilizar.
A exclusiva ponta de vapor deste ferro Philips combina uma frente da base particularmente pontiaguda com aberturas de vapor especiais alongadas na ponta, para obter os melhores resultados de engomar mesmo nas áreas mais estreitas e complicadas.
Prémios
4.4
de 5
41
Críticas
85%
recomendam este produto
milian65
23/01/2016
España
Comprador verificado
es excelente la calidad precio
su eficiencia es extraordinaria en todos sus usos, el golpe de calor es efectivo, suavidad al deslizarse, muy manejable,
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Azur GC4850/22 Plancha de vapor
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maskay
21/12/2013
España
Buena calidad precio
La compre porque la anterior se me estropeo y me recomendaron la marca. De momento he obtenido buenos resultados, fácil planchado, no pesa mucho. Tiene muchas funcionalidades para cada tipo de ropa.
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SKULL
11/12/2013
España
Muy buen producto
La verdad que me hablaron bien de ella y es perfecta muy buen producto. Bastante manejable y buen resultado
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