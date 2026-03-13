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Que água posso usar no ferro a vapor ou vaporizador?
Existe uma fuga de água da base do meu vaporizador vertical para roupa Philips
Como limpar a base do ferro a vapor/a seco Philips
O ferro com gerador de vapor liberta água pela base
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Por vezes ouço um som tipo silvo quando coloco o ferro no suporte. É uma situação normal?
A luz Calc-Clean no ferro com gerador de vapor Philips pisca
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