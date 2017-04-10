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Descontinuado

Azur ProFerro a vapor

GC4885/30

4
| (1) Avaliaç.

1 prémio

Perfeição potente, sempre
O ferro a vapor Azur Pro fornece-lhe um vapor potente que lhe permite terminar de passar a ferro num instante e obter resultados perfeitos. Melhor controlo, deslizar ultra rápido, limpeza de calcário fácil e um depósito de água maior tornam as suas sessões de engomar muito mais fáceis.
Ver todos os benefícios

Passar todos os vincos rapidamente com um vapor potente

Perfeição potente, sempre

  • 3000 Watts

  • 50 g/min.; jacto de vapor de 220 g

  • Base T-ionicGlide

  • Desact. autom. de segurança + anticalc.

3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

3000 W para um aquecimento rápido e um desempenho potente

Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

Saída de vapor até 50 g/min. para a melhor remoção de vincos

A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.

Jacto de vapor até 220 g para remover os vincos mais difíceis

Jacto de vapor até 220 g para remover os vincos mais difíceis

Jacto de vapor até 220 g para remover os vincos mais difíceis

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.0

de 5

1

Avaliaç.

5
3
2
1

10/04/2017

Portugal

Portugal

Características médio altas

Borrifador com alcance demasiado longo relativamente à área abrangente imediata da ponta do ferro

Esta avaliação foi feita para Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor

Esta avaliação foi feita para Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor

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