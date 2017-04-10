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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
GC4885/30
3000 Watts
50 g/min.; jacto de vapor de 220 g
Base T-ionicGlide
Desact. autom. de segurança + anticalc.
Para um aquecimento rápido e um desempenho potente para engomar rapidamente
A saída de vapor contínuo até 50 g/min. fornece-lhe a quantidade certa de vapor para remover eficazmente todos os vincos.
Jacto de vapor até 220 g para remover os vincos mais difíceis
Prémios
4.0
de 5
1
Avaliaç.
Raul
10/04/2017
Portugal
Características médio altas
Borrifador com alcance demasiado longo relativamente à área abrangente imediata da ponta do ferro
Esta avaliação foi feita para Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor
Esta avaliação foi feita para Azur Pro GC4885/30 Ferro a vapor