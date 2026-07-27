ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
  • Fácil remoção de vincos no dia-a-dia

Toque SuaveVaporizador vertical

GC488/60

1 prémio

Fácil remoção de vincos no dia-a-dia
O nosso novo vaporizador para roupa EasyTouch foi concebido para ser compacto e potente. Esta solução de vapor essencial é excelente para uma rápida remoção de vincos no dia-a-dia.
Ver todos os benefícios

Com o vaporizador vertical mais compacto da Philips

Fácil remoção de vincos no dia-a-dia

  • 1800 W, 35 g/min

  • Placa de vapor 40% mais larga*

  • Entrada de água 80% maior*

  • 5 regulações de vapor

20% mais potente* com 35 g/min de vapor contínuo

20% mais potente* com 35 g/min de vapor contínuo

O vaporizador EasyTouch é 20% mais potente* em comparação com modelos anteriores com 35 g/min de vapor contínuo potente concentrado através das escovas, permitindo a remoção de vincos em apenas algumas passagens

5 níveis de vapor para diferentes tipos de tecidos

5 níveis de vapor para diferentes tipos de tecidos

Defina o nível de vapor preferido para obter resultados ideais nos diferentes tipos de roupa.

Tamanho compacto para arrumação fácil

Tamanho compacto para arrumação fácil

Design compacto para arrumação fácil.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. Testado por instituto de terceiros quanto aos tipos de bactéria Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 e Candida albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização (Norma técnica para desinfeção 2002-2.1.5)

  2. Em comparação com o GC509