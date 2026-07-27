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Política de devolução de 30 dias
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GC488/60
1800 W, 35 g/min
Placa de vapor 40% mais larga*
Entrada de água 80% maior*
5 regulações de vapor
O vaporizador EasyTouch é 20% mais potente* em comparação com modelos anteriores com 35 g/min de vapor contínuo potente concentrado através das escovas, permitindo a remoção de vincos em apenas algumas passagens
Defina o nível de vapor preferido para obter resultados ideais nos diferentes tipos de roupa.
Design compacto para arrumação fácil.
Prémios
Críticas
Testado por instituto de terceiros quanto aos tipos de bactéria Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 e Candida albicans ATCC 10231 com 1 minuto de tempo de vaporização (Norma técnica para desinfeção 2002-2.1.5)
Em comparação com o GC509