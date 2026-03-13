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Existe uma fuga de água da base do meu vaporizador vertical para roupa Philips
Como descalcifico o meu vaporizador para roupa/solução tudo-em-um Philips?
Que água posso usar no ferro a vapor ou vaporizador?
O meu vaporizador vertical para roupa Philips produz um som de coaxar
A mangueira da solução de engomar Philips All-in-One e do vaporizador vertical Philips aqueça durante a utilização
A cabeça do vaporizador vertical para roupa Philips pinga água
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