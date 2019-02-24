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Descontinuado
90 g
Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.
O design ergonómico do ferro permite um engomar confortável, reduzindo o esforço sobre o pulso. A pega vertical garante uma posição natural reduzindo o esforço durante o engomar. O design do ferro também evita os movimentos repetitivos provocados pela colocação do ferro no respetivo suporte. O ferro é leve (1,2 kg) para uma experiência de engomar fácil e confortável.
Prémios
4.6
de 5
11
Críticas
89%
recomendam este produto
Baljito
24/02/2019
United Kingdom
Lasts long
Lasted me 8-10 years and works well and it’s simple to use buy it for sure!
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Esta avaliação foi feita para 6400 series GC6420 Pressurized ironing system
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intel56
25/07/2012
United Kingdom
A fantastic iron and no filters!
we have had at least 4 pressure steam irons, this is the best by far,its very quick to get to steam temperature, good controls, and best by far is the fact that you dont need to use filter bags,
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amygw
06/08/2022
France
parfaite
je l ai depuis fort longtemps et j en suis tres satisfaite
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Esta avaliação foi feita para 6400 series GC6420 Centrale vapeur haute pression
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