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Engomar
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6400 series Sistema de engomar pressurizado
Descontinuado
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GC6420/03
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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system
Para um ferro de tamanho compacto e o dobro da capacidade de engomar com vapor pressurizado.
Todas (2)
Que água posso usar no ferro a vapor ou vaporizador?
Como limpar o depósito de água do meu ferro com gerador de vapor Philips?
O ferro com gerador de vapor liberta água pela base
A luz azul do meu ferro com gerador de vapor Philips está intermitente
A luz Calc-Clean no ferro com gerador de vapor Philips pisca
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