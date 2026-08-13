Ferro leve e ergonómico de 1,2 kg

O design ergonómico do ferro permite um engomar confortável, reduzindo o esforço sobre o pulso. A pega vertical garante uma posição natural reduzindo o esforço durante o engomar. O design do ferro também evita os movimentos repetitivos provocados pela colocação do ferro no respetivo suporte. O ferro é leve (1,2 kg) para uma experiência de engomar fácil e confortável.