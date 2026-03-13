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User Manual Philips 6400 series Pressurized ironing system

  • PDF ficheiro, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Para um ferro de tamanho compacto e o dobro da capacidade de engomar com vapor pressurizado.

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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