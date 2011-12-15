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Descontinuado
Potência e precisão
Este ferro incrivelmente compacto e de design perfeito dá-lhe excelentes resultados onde quer que esteja. Graças ao seu potente caudal de vapor e pega ergonómica exclusiva, remover os vincos é tão eficaz e simples como quando utiliza o seu ferro normal.
Vapor 6 g/min.; jacto de vapor 45 g
Base antiaderente
800 Watts
A pega macia deste ferro Philips permite um engomar confortável, mesmo durante sessões mais prolongadas.
Este ferro Philips possui uma função de vapor vertical, para remoção de vincos em tecidos pendurados.
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Prémios
5.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Effebe
15/12/2011
France
Fer idéal pour le patchwork
Fer à repasser très maniable, avec fil électrique rotatif, toujours du bon côté, accessible pour les droitiers et gauchers.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage
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