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  • Standard Product Photo Philips Travel iron Travel iron GC651
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Descontinuado

Travel ironFerro de viagem

GC651/02

5

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

1 prémio

Potência e precisão

Este ferro incrivelmente compacto e de design perfeito dá-lhe excelentes resultados onde quer que esteja. Graças ao seu potente caudal de vapor e pega ergonómica exclusiva, remover os vincos é tão eficaz e simples como quando utiliza o seu ferro normal.

Ver todos os benefícios

Resultados profissionais em viagem!

Potência e precisão

  • Vapor 6 g/min.; jacto de vapor 45 g

  • Base antiaderente

  • 800 Watts

O ferro pode ser utilizado com água da torneira

Pega suave para maior conforto enquanto passa a ferro

A pega macia deste ferro Philips permite um engomar confortável, mesmo durante sessões mais prolongadas.

Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados

Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados

Este ferro Philips possui uma função de vapor vertical, para remoção de vincos em tecidos pendurados.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Imagem de VRS_PBTAWARD66

Críticas

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15/12/2011

France

France

Fer idéal pour le patchwork

Fer à repasser très maniable, avec fil électrique rotatif, toujours du bon côté, accessible pour les droitiers et gauchers.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Travel iron GC651 Fer à repasser de voyage

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