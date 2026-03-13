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Manuais e documentação

User Manual Philips Travel iron Travel iron

  • PDF ficheiro, 969.9 kB
  • 13 March 2026

Este ferro incrivelmente compacto e de design perfeito dá-lhe excelentes resultados onde quer que esteja. Graças ao seu potente caudal de vapor e pega ergonómica exclusiva, remover os vincos é tão eficaz e simples como quando utiliza o seu ferro normal.

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  • 28 June 2026

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