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Descontinuado
Assistência
GC651/02
Descontinuado
User Manual Philips Travel iron Travel iron
Este ferro incrivelmente compacto e de design perfeito dá-lhe excelentes resultados onde quer que esteja. Graças ao seu potente caudal de vapor e pega ergonómica exclusiva, remover os vincos é tão eficaz e simples como quando utiliza o seu ferro normal.