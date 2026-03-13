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Descontinuado
Assistência
GC7051/30
Descontinuado
O meu ferro com gerador de vapor da Philips não produz qualquer vapor
O ferro com gerador de vapor liberta água pela base
A minha tábua de engomar está húmida e existe água no chão
A luz azul do meu ferro com gerador de vapor Philips está intermitente
O ferro a vapor da Philips já não aquece
O jato de vapor do ferro com gerador de vapor Philips não está a funcionar
O meu ferro com gerador de vapor Philips não elimina os vincos com o vapor vertical
O ferro com gerador de vapor Philips já não aquece
O ferro com gerador de vapor Philips não elimina os vincos
O meu ferro a vapor Philips liberta fumo ao aquecer
A luz de ferro pronto do meu ferro a vapor Philips está intermitente
A luz Calc-Clean no ferro com gerador de vapor Philips pisca