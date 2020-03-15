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Descontinuado

PerfectCare VivaFerro com gerador de vapor

GC7051/30

4.3

| (4) Críticas

1 prémio

Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*

O gerador de vapor da Philips proporciona uma experiência de engomar mais rápida e mais simples. Passe a sua roupa a ferro sem necessitar de ajustar a temperatura graças à tecnologia OptimalTEMP revolucionária.

Ver todos os benefícios

Não é necessário regular a temperatura

Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*

  • Pressão máx. da bomba de 5,5 bares

  • Jato de vapor até 230 g

  • Depósito de água de 2 l

  • Design compacto

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Vapor potente para a melhor remoção de vincos

Pode obter uma experiência de engomar ultra rápida com uma tecnologia revolucionária. O vapor potente e contínuo vence até os vincos difíceis e os tecidos mais grossos tornam-se mais macios com facilidade e rapidez. Além disso, caso necessário, tem um jato de vapor mais forte, perfeito para a vaporização vertical ou para vincos difíceis.

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Engomar desde ganga a seda sem precisar de alterar a regulação da temperatura

Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.

É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

É seguro deixar a base quente sobre a tábua de engomar

A inovadora tecnologia OptimalTEMP garante que nenhum tecido que possa ser engomado será queimado. Além da tranquilidade que oferece durante o engomar, isto também significa que pode pousar a base do ferro quente diretamente sobre a cobertura em algodão da tábua de engomar sem causar danos. Isto ajuda a reduzir um eventual desconforto nos pulsos, pois não precisa de levantar o ferro tantas vezes para o colocar e retirar da base.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Prémios

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

4

Críticas

2
1

15/03/2020

Italia

Italia

Comprador verificado

stirare non è più un incubo

Da quando ho acquistato questo ferro da stiro ho dimezzato il tempo di stiratura. La modalità ECO è più che sufficiente per la maggior parte dei tessuti e con quella BASE vengono perfette anche camicie e lenzuola. ottimo prodotto!

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06/08/2018

Italia

Italia

Ottimo Prodotto

La Philips nasce come casa costruttrice di prodotti ben diversi dal ferro da Stiro, La sua storia la dobbiamo soprattutto alle televisioni e videoregistratori ma questo prodotto ha raggiunto il top.

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01/05/2018

Italia

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à un buon prodotto

almeno per adesso lo trovo un buon prodotto potente, facile da usare e sono contenta dell'acquisto cosa dire di più lo consiglio.

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Avisos legais

  1. Em comparação com o ferro a vapor EasySpeed da Philips