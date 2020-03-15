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Descontinuado
GC7051/30
Engomar mais rápido com 2 vezes mais vapor*
O gerador de vapor da Philips proporciona uma experiência de engomar mais rápida e mais simples. Passe a sua roupa a ferro sem necessitar de ajustar a temperatura graças à tecnologia OptimalTEMP revolucionária.
Pressão máx. da bomba de 5,5 bares
Jato de vapor até 230 g
Depósito de água de 2 l
Design compacto
Pode obter uma experiência de engomar ultra rápida com uma tecnologia revolucionária. O vapor potente e contínuo vence até os vincos difíceis e os tecidos mais grossos tornam-se mais macios com facilidade e rapidez. Além disso, caso necessário, tem um jato de vapor mais forte, perfeito para a vaporização vertical ou para vincos difíceis.
Com a tecnologia OptimalTemp não precisa de perder tempo a alterar definições de temperatura, a aguardar que a temperatura se ajuste ou a pré-separar a roupa. Passe a ferro desde ganga a seda com a garantia que não queima nenhum tecido graças à combinação perfeita de temperatura e vapor potente contínuo.
A inovadora tecnologia OptimalTEMP garante que nenhum tecido que possa ser engomado será queimado. Além da tranquilidade que oferece durante o engomar, isto também significa que pode pousar a base do ferro quente diretamente sobre a cobertura em algodão da tábua de engomar sem causar danos. Isto ajuda a reduzir um eventual desconforto nos pulsos, pois não precisa de levantar o ferro tantas vezes para o colocar e retirar da base.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
Prémios
4.3
de 5
4
Críticas
8marta9
15/03/2020
Italia
Comprador verificado
stirare non è più un incubo
Da quando ho acquistato questo ferro da stiro ho dimezzato il tempo di stiratura. La modalità ECO è più che sufficiente per la maggior parte dei tessuti e con quella BASE vengono perfette anche camicie e lenzuola. ottimo prodotto!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para PerfectCare Viva GC7051/30 Ferro generatore di vapore
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Gially74Philips
06/08/2018
Italia
Ottimo Prodotto
La Philips nasce come casa costruttrice di prodotti ben diversi dal ferro da Stiro, La sua storia la dobbiamo soprattutto alle televisioni e videoregistratori ma questo prodotto ha raggiunto il top.
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MMadd64
01/05/2018
Italia
à un buon prodotto
almeno per adesso lo trovo un buon prodotto potente, facile da usare e sono contenta dell'acquisto cosa dire di più lo consiglio.
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Em comparação com o ferro a vapor EasySpeed da Philips