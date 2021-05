Sistema integrado fácil de limpar para um desempenho duradouro

A descalcificação regular protege o seu ferro e permite manter um bom desempenho de vapor. O sistema Calc-Clean inteligente é uma função de descalcificação e de limpeza integrada, destinada a prolongar a vida útil do seu ferro com gerador de vapor. O ferro avisa com luz e som de que é necessário limpar e descalcificar. Basta colocar o ferro sobre o recipiente Calc-Clean inteligente e iniciar o processo. Demora cerca de 2 minutos a recolher o calcário e a água suja. O gerador de vapor emite um sinal sonoro quando o processo estiver concluído e estará pronto a usar novamente.