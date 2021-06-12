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Descontinuado
4,5 bares
ECO
Jacto de vapor de 150 g
Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.
O jacto de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.
Prémios
4.2
de 5
54
Críticas
87%
recomendam este produto
Nick’s
12/06/2021
United Kingdom
Comprador verificado
Steam iron
We have used the product for 9yrs returned it to be repaired and it’s back as good as new
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Esta avaliação foi feita para 7400 series Pressurised steam generator
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nanac
24/07/2012
United Kingdom
This product is easy to use
I really like my Iron as it is so easy to use, just fill up the water tank, switch on and in a couple of minutes it is good to go. It recommends that you empty the tank after every 10 uses, but as it is so easy to empty and descale , I tend to do it almost after each use. Brill
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TeeJay
02/10/2011
United Kingdom
easy to use
This is the best steam iron i have ever used, i should have bought a steam genarator years ago but the price always put me off. So fast in heating up, easy to use it just glides over clothes. Even jeans are no hassle. Ironing is one of my pet hates, but i get the ironing done in half the time now. In future i will buy this kind off iron again when needed and will be recommending it to my family and friends.
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