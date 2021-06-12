ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Engomar rápido e potente
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Engomar rápido e potente
  • Engomar rápido e potente
  • Engomar rápido e potente
  • Engomar rápido e potente
  • Engomar rápido e potente
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Engomar rápido e potente
  • Engomar rápido e potente
  • Engomar rápido e potente
  • Engomar rápido e potente

Descontinuado

7400 seriesGerador de vapor pressurizado

GC7430/02

4.2
| (54) Críticas | 87% recomendam este produto

1 prémio

Engomar rápido e potente
Criado para acelerar o engomar do início ao fim, a série 7400 está pronta a usar em 2 minutos. A potência do ferro a vapor pressurizado GC7430/02 acelera o engomar penetrando mais profundamente no tecido e a abertura de enchimento de água mais larga permite encher o depósito de forma rápida e fácil
Ver todos os benefícios

Ferro com arranque rápido de 2 minutos, enchimento em qualquer altura

Engomar rápido e potente

  • 4,5 bares

  • ECO

  • Jacto de vapor de 150 g

Pressão de vapor até 4,5 bares para um engomar rápido

Pressão de vapor até 4,5 bares para um engomar rápido

Duplique a sua velocidade de engomar com vapor pressurizado. Este penetra profundamente nos tecidos, tornando o engomar mais rápido e mais fácil, mesmo em tecidos difíceis.

Jacto de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

Jacto de vapor de 150 g para remover facilmente os vincos persistentes

O jacto de vapor de 150 g do ferro permite-lhe remover facilmente mesmo os vincos mais difíceis.

Vapor contínuo de até 120 g/min

Vapor contínuo de até 120 g/min

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

54

Críticas

87%

recomendam este produto

12/06/2021

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Steam iron

We have used the product for 9yrs returned it to be repaired and it’s back as good as new

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7400 series Pressurised steam generator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7400 series Pressurised steam generator

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product is easy to use

I really like my Iron as it is so easy to use, just fill up the water tank, switch on and in a couple of minutes it is good to go. It recommends that you empty the tank after every 10 uses, but as it is so easy to empty and descale , I tend to do it almost after each use. Brill

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7400 series Pressurised steam generator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7400 series Pressurised steam generator

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

This is the best steam iron i have ever used, i should have bought a steam genarator years ago but the price always put me off. So fast in heating up, easy to use it just glides over clothes. Even jeans are no hassle. Ironing is one of my pet hates, but i get the ironing done in half the time now. In future i will buy this kind off iron again when needed and will be recommending it to my family and friends.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7400 series Pressurised steam generator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 7400 series Pressurised steam generator

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis