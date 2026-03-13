Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
GC7430/02
Descontinuado
User Manual Philips
Criado para acelerar o engomar do início ao fim, a série 7400 está pronta a usar em 2 minutos. A potência do ferro a vapor pressurizado GC7430/02 acelera o engomar penetrando mais profundamente no tecido e a abertura de enchimento de água mais larga permite encher o depósito de forma rápida e fácil