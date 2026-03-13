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Manuais e documentação

User Manual Philips

  • PDF ficheiro, 1.5 MB
  • 13 March 2026

Criado para acelerar o engomar do início ao fim, a série 7400 está pronta a usar em 2 minutos. A potência do ferro a vapor pressurizado GC7430/02 acelera o engomar penetrando mais profundamente no tecido e a abertura de enchimento de água mais larga permite encher o depósito de forma rápida e fácil

  • PDF ficheiro
  • 29 March 2026

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