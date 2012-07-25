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  • Óptimos resultados, o mínimo de esforço
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Descontinuado

8400 seriesGerador de vapor pressurizado

GC8460/02

4

| (7) Críticas | 83% recomendam este produto

1 prémio

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

Potente mas surpreendentemente prático, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água destacável a qualquer altura e em qualquer lado, tornando o engomar fácil e rápido.

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Sem compromissos.

Óptimos resultados, o mínimo de esforço

  • 1,6 l

  • AUTO CORD

Até 5 bar de pressão

Até 5 bar de pressão

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.

Vapor contínuo até 110 g/min

Vapor contínuo até 110 g/min

Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é base de ferro topo de gama da Philips

A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Críticas

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4.0

de 5

7

Críticas

83%

recomendam este produto

4
1

25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Philips GC8460 steam generator iron

Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.

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Esta avaliação foi feita para 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

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31/12/2009

United Kingdom

United Kingdom

GC8460/02 Good purchase

Works very well,easy to use and performs to spec. Great to have the auto cable rewind. Fits well on our ironing board. Controls easy to understand.

Esta avaliação foi feita para 8400 series GC8460 Pressurised steam generator

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24/10/2011

Nederland

Nederland

Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.

Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!

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