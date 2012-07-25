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Descontinuado
Óptimos resultados, o mínimo de esforço
Potente mas surpreendentemente prático, este sistema de engomar produz vapor contínuo a alta pressão. Pode voltar a encher o depósito de água destacável a qualquer altura e em qualquer lado, tornando o engomar fácil e rápido.
1,6 l
AUTO CORD
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. É gerado um vapor potente consistente que penetra profundamente no interior das peças de roupa tornando o engomar mais rápido e melhor. A potência de vapor pode ser regulada para satisfazer as suas necessidades.
Quanto mais abundante for o vapor, mais rápido é o engomar. A tecnologia exclusiva num ferro com gerador de vapor da Philips gera um vapor potente permitindo passar a ferro de uma forma mais simples, melhor e mais rápida.
A base SteamGlide é a melhor base de ferro da Philips para o seu ferro a vapor. Tem uma ótima resistência a riscos, desliza de forma perfeita e é fácil de limpar.
Prémios
4.0
de 5
7
Críticas
83%
recomendam este produto
colclough11
25/07/2012
United Kingdom
Philips GC8460 steam generator iron
Once you have used this iron there is no going back. It's like watching colour tv after a lifetime of black and white. With a family of 4 I had a lot of ironing to do but this has virtually halved with this iron. I now have it about 2 years and it is working perfectly. I will definitely buy another when this one decides to retire.
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Esta avaliação foi feita para 8400 series GC8460 Pressurised steam generator
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david911
31/12/2009
United Kingdom
GC8460/02 Good purchase
Works very well,easy to use and performs to spec. Great to have the auto cable rewind. Fits well on our ironing board. Controls easy to understand.
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Swissy
24/10/2011
Nederland
Doet alles wat is beloofd. Veel beter dan vorige stoomstrijkijzer.
Ik heb dit systeem gezien op IFA. Presteerde beter dan systemen die 4-5 keer zoveel kosten. Goede demo gezien en zie in praktijk dezelfde performance. Klasse!
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Esta avaliação foi feita para 8400 series GC8460 Stoomgenerator met stoom onder druk
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